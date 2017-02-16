Mhp İl Başkanı Taşdoğan’dan Evet Eleştirilerine Cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, referandum ile ilgili eleştirilere cevap vererek, "Bizim bu ülke için yeminimiz...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, referandum ile ilgili eleştirilere cevap vererek, "Bizim bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilmeyecektir. Bu nedenle 16 Nisan'da evet diyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, il binasında basın toplantısı düzenleyerek, referandumda evet oyu kullanılacak olması nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi. MHP Gaziantep ilçe başkanları ve partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Taşdoğan, Anayasadaki maddelerin tamamını incelediklerini belirterek, kişiye özel ya da bölünme ile ilgili bir sıkıntının olmadığını söyledi.

"16 Nisan'da evet diyoruz"

MHP'nin, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peşine takıldığı yönündeki söylentilere tepki gösteren Taşdoğan, "11 Ekim 2016'dan bu tarafa sadece bize vuruyorlar, bizi çekiştirip bizi eleştiriyorlar. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, Türkiye Komünist Partisi, eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, fitne çağırıcılar, cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup ağız birliği etmişcesine MHP'ye eleştiriyor. MHP'ye saldırıyor. Niye evet diyormuşuz. Biz de, "size ne, size mi soracaktık" diyoruz. Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz. Ne yani, izin ve icazeti sizden mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden tamam demişiz. Bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl olur da peşine takılıyormuşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur. Ancak Kandil ve Pensilvanya'nın yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır. Biz şahsa veya partiye değil, Türkiye'ye evet diyoruz .Bizim bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilemeyecektir. Bu nedenle 16 Nisan'da evet diyoruz" dedi.

"16 Nisan'da milletimizin huzurunda fire vermeyeceğiz"

İlk 4 maddeyle ilgili bir sıkıntıların olmadığını söyleyen Taşdoğan, "MHP olarak önce ülkem dediğimiz için bu gerekliydi. Biz bunun önünü açtık. Evet kampanyası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Millete neden bu değişikliğe ihtiyaç olduğunu anlatacağız. Henüz metni ve gerekçelerimizi anlatmaya başlamadık. Dava arkadaşlarımıza bunları anlatacağız. Planlamamızı tamamladık. MHP için mecliste fire verecek diyenler, şimdiden utansınlar. Mecliste de önceden açıklayanların dışında tek fire vermedik, 16 Nisan'da milletimizin huzurunda tek bir fire vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep Dünya'ya örnek bir şehirdir"

Taşdoğan, Gaziantep Basketbol'un FIBA Avrupa Kupası son 16 turundaki rakibi olan Ironi Nahariya basketbol takımının Gaziantep'teki rövanş maçı için güvenlik açısından seyahatine izin verilmemesini de değerlendirdi. Taşdoğan, "Gaziantep'i, Suriye sınırına ve DEAŞ kontrolündeki bölgelere yakın olması nedeni ile güvenlik açısından riskli bir kent olarak görüyorlarmış. Bizim şehrimizde bir güvenlik riski bulunmamaktadır. Bu tür önemli organizasyonlarda alınan üst düzey tedbirler de emniyet güçlerimizin kontrolündedir. Emniyet güçlerimize güvenmeleri yeterlidir. MHP Gaziantep olarak bu konuda takımımızın ve diğer takımların mağdur olmaması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Gaziantep Dünya'ya örnek bir şehirdir" diye konuştu.