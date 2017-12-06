Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay, Kırşehir'de katıldığı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları programında, kadının...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay, Kırşehir'de katıldığı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları programında, kadının her alanda ve kademede üretebilmesinin önünün açılması gerektiğini söyledi.

5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesinin yıl dönümü ve Dünya Kadın Hakları Gününde basın mensuplarına açıklamada bulunan Taşlıçay, Türk kadının, Ulu Önder Atatürk sayesinde Avrupalı kadınlardan daha önce seçme ve seçilme hakkına eriştiğini ifade etti. Türk kadınına verilen modern statünün günümüzde de aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Taşlıçay, "Kadın toplumun her kademesinde üretecek ve farklılık gösterecek alanları kendine bulmalıdır. Kendisini geliştirmeli ve ülkesine faydalı olmalıdır. Kadının faaliyet göstereceği alanlarda yetkililer de ellerinden geleni yapmalı ve Türk kadınının önünü açmalıdır" dedi.

Basın açıklaması hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.