MHP KAPIYA KİLİT Mİ VURUYOR?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Referandumda Evet” kampanyası başlatmasının ardından bu partinin AK Parti’nin kanatlarının altına gireceği sözleri aldı yürüdü.

Bunu muhalif MHP’liler yalanlasa da durum onu gösteriyor galiba.

Şimdi de AK Parti ile MHP’nin ortak EVET deme kampanyası sürdüreceği iddiaları var ortada.

Bu iddialar sanırım en çok bu partideki muhalifleri kızdırıyordur.

Muhalif olmayanların yani Bahçeli taraftarlarının geçmişte Devlet Bahçeli için söylenen sözleri unuttukları söyleniyor.

Neyi mi unutmuşlar?

Hani Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde seçim meydanlarında Bahçeli için söylediği sözler var ya işte onlar.

Sosyal medya bu söylentilerle çalkalanıyor. Bahçeli ve yandaşlarından gık çıkmıyor.

Tabi AK Parti de bu konuda ses vermiyor. Sadece MHP’deki muhalifler seslerini yükseltiyorlar.

Şimdi de bir söylenti var ortalıkta, kulaktan kulağa fısıldanıyor.

Belki de muhalifleri sindirmek içindir.

MHP kapıya kilit vuracakmış. Devlet Bahçeli “Devlet Başkan Yardımcısı” olacakmış.

Burası Türkiye, yapılan da Türkiye siyaseti, her sonucu beklemek mümkündür.

Eski ve kırılan camlar bile fabrikalarda bardak olmuyor mu artık?

Türk Siyasetinde de her sonuç beklenebilir.

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KUŞATILMIŞIZ DA HABERİMİZ YOKMUŞ

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde polis operasyonlar yapıyor. Terör örgütlerine baskınlar düzenliyor.

Yakalananlar ve tutuklananlar çok.

Kelimenin tam anlamıyla kuşatılmışız, her kuruma birileri sızmış.

Peki Devletin güvenlik birimleri uyumuş mu o sırada?

Sızmalar yapılırken neredeydi bu birimler?

Anladım, o birimlere de sızılmış demek. Kuşatma harekatını yapanlara şimdi düzenlenen bu operasyonlar nereye kadar sürecek?

Referandumdan sonra bitecek mi?

Evet çıkarsa bitebilir, ya hayır çıkarsa ne olacak?

Bu kadar biletli alacak hapishane yapıldı mı Türkiye’de?

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TÜRKİYE ZOR DURUMDA

Bunu nedense kimse görmüyor. Ya da görüyor da sesini çıkaramıyor.

Enflasyon almış başını gidiyor.

Hamsinin bile kilosunun 20 bin liraya satıldığı ülkemizde domates ve biber, salatalık, sebze fiyatlarını söylemek bile artık çok güç.

Ya et fiyatları?

Ya işçi ve memurun aldığı maaşlar?

Kendileri milyonları cebine atanlar bundan anlamazlar.

Kendileri benim vergilerimden oluşan bütçeden tüm yandaşlara bilmem hangi şirketin kayyumu diye para aktaranlar bu zorluğu bilmezler.

Yapılan ne?

Başkanlık sistemi gelsin mi gelmesin mi?

Son zamanlarda Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın veya bakanların pazardaki bu fiyat yükselişiyle ilgili söyledikleri bir kelime duydunuz mu?

Bu millet referandumda evet derse fiyatlar düşecek mi?

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GÜNÜN FIKRASI

Siyasiler boş yere kavga ederse ekonomi de vatandaşa kalır... Temel, Dursun ve İdris’in parasızlıkları canlarına tak eder. Bir taraftan işsizlik bir taraftan geleceği kapkara bir siyaset... Ekonomi ve enflasyonu bırakan siyasiler devamlı kavga ederler...

Bunlar da oturur geleceğimizi, yani ekonomi, işsizlik nasıl çözülür onu tartışırlar. İdris söz alır:

- Uşaklar ben en hızlı kalkunmanun yolini buldum... Bi uçak filosu yolliyalum. New York’i bombaliyalum... Sora da Amerika bize atom atar. Teslim oluruk. Sora da Japonya gibi çikaruk ortaya aha zengin oldun...

Dursun atılır:

- Ula daha kolayi varken öyle niye edeyruk... En iyisi Amerika’ya savaş ilan edelum Beşinci Filo oriya çıkarma yapar... Savaşı kaybederuk... Ardından Almanya gibi ortaya çikaruk aha zenginsun. Sonunda Temel atılır, kafasını kaşır ve:

- Ula uşaklar ya savaşi biz kazanursak, oni hiç hesap etmedunuz...

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GÜNÜN SÖZÜ

Sizden daha az mesut olan bir kimseye saadetinizden bahsetmeyiniz. Dythogere