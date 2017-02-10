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MHP Kavak, 48'nci yaşını kutladı

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MHP Kavak, 48'nci yaşını kutladı
Samsun MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, partisinin kuruluş yıldönümünü kutladı. Kamber, "MHP bugün 48. yaşını kutluyor. Bugüne kadar bedel ödelleyerek gelen partimiz, milletimizin her zaman umudu olmuştur" dedi

Samsun MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber yaptığı yazılı açıklamada, 9 Şubat 1969 tarihinde Türk-İslam ülküsü ve özellikle Türk milliyetçiliğini savunan bir Türk siyasi parti olarak Emekli Albay Alparslan Türkeş tarafından kurulan partisinin yıldönümünü kutladı.

Açıklamasında Başbuğ Türkeş'in mesajına atıfta bulunan MHP'li Kamber, "Başbuğ'un söylediği 'Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum" sözleri, bugün ülkücü harekete mirastır ve en büyük vasiyettir. MHP'nin kurulması ve Türk siyasi hayatındaki yerini almasıyla birlikte yürekleri vatan ve millet için çarpan ülkücüler, milliyetçiler, 3 hilal etrafında toplandı. MHP; sabırla, inançla ilmik ilmik örülerek, vatan-millet sevdası için bedel ödenerek, çile çekilerek bugünlere geldi. Türkiye'nin sorunlarının çözümü için proje üreten MHP, Türk Milletinin geleceğine ümitle bakmak isteyen herkesin umut kaynağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasından endişe edenlerin sığınağı olmuştur" dedi.

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