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Mhp Kozan İlçe Başkanı Atlı: “Bu Partiyi Terk Edenin Ülkücülük Kimliği Geçersizdir”

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Mhp Kozan İlçe Başkanı Atlı: “Bu Partiyi Terk Edenin Ülkücülük Kimliği Geçersizdir”
MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, MHP'den istifa edenlerle ilgili olarak, "Bu partiyi terk edenlerin ülkücülük kimliği geçersizdir" dedi.

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, MHP'den istifa edenlerle ilgili olarak, "Bu partiyi terk edenlerin ülkücülük kimliği geçersizdir" dedi.

Atlı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Kozan'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük zorluklar çektiğini, gelecekte büyük sıkıntılar yaşayacağını, çok ciddi bir kurulum olduğunu, partide istifaların olduğunun konuşulduğunu ifade ederek, "Ben bakıyorum bana bu konuda hiçbir istifa dilekçesi gelmedi. İstifa eden arkadaşlar Seçim Kuruluna müracaat etmiş. Toplam sayılara baktığınızda sayı 10'u bulmuyor. İstifa eden arkadaşlar hakkında da artı ya da eksi bir şeyler konuşmak istemiyorum. Neticede geçmişte beraber soframızı paylaştığımız insanlar. O onların tercihidir. Milliyetçi Hareket Partisi sizde görüyorsunuz ki bütün başkanları ile büyükşehir, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız ile hep bir aradayız. Aslında bu tür dedikoduları konuşanlara bu çok güzel bir örnek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kurulan partiye katılanların MHP hakkında bir takım olumsuz ve asılsız iddialarda bulunduğunu söyleyen Atlı, "Şimdi bir parti çıkmış ortaya işte ülkücü hareketi bitirdik, MHP'yi bitirdik, parçaladık böldük gibi asılsız, gerçek dışı söz ve laflarla var olmaya çalışıyor. Genel Başkanımızın da söylediği gibi ülkücülük Milliyetçilik Hareket Partisi'nde olur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışına çıktığınız zaman o kimliğinizin geçerliliği kalmaz. Yani askerlik göreviniz bittiğinde askeri kimliğin nasıl geçerliliği kalmadığı gibi bu partiyi terk eden bir insanın ülkücülük kimliği bitmiştir" diye konuştu.

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