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Mhp Lideri Bahçeli Antalya’da

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Mhp Lideri Bahçeli Antalya’da
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Antalya'ya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Döşemaltı ilçesi Kepezüstü mevkisinde, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve çok sayıda partili karşıladı. Bahçeli'yi görmek ve onunla tokalaşmak isteyen partililer zaman zaman izdihama neden oldu. Yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşayan Bahçeli, metrelerce kuyruk oluşturan partililerle tokalaştıktan sonra makam aracına binebildi. Bahçeli, konvoy eşliğinde Belek'teki konaklayacağı otele hareket etti. Bahçeli, yarın Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak.

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