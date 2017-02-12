Mhp Lideri Bahçeli, Konya’da Düğüne Katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da düğüne katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da düğüne katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da yapılan Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı Değerlendirme Oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı ve partililerle yaptığı toplantının ardından otelden ayrılan Bahçeli, Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Alanı'nda Muzaffer Kaya ve Merve Onan çiftinin düğününe katıldı. MHP lideri Bahçeli, geline bilezik hediye etti.