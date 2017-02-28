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Mhp Lideri Bahçeli’den “Bayrak” Açıklaması

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Mhp Lideri Bahçeli’den “Bayrak” Açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağını vatan semalarında görmeye tahammüllerinin olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağını vatan semalarında görmeye tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Bahçeli, "İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinin önündeki bayrak direklerinden birisine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Erbil'e ziyaretleri esnasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi adı altında bir bayrağın Irak bayrağıyla birlikte asıldığı görmüş ve yaşanmıştır. Bu Irak'ın kendi iç meselesidir. Ama aynı bayrağın Türkiye'de, Türk bayrağına eş tutularak asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretini değerlendiren Bahçeli, "26-27 Şubat'ta peşmerge başı Barzani, önce İstanbul'a gelerek Mabeyn Köşkünde Cumhurbaşkanıyla, sonrada Ankara'da Başbakanla görüşmüştür. Bu ziyaretin neden ve sonuçları şimdilik değerlendirmelerimiz arasında değildir. Zira daha önemli bir durumun varlığı söz konusudur.

"Barzani'nin bayrağını vatan semalarında, görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur"

26 Şubat 2017 Pazar günü, Barzani'nin ziyareti üzerine, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinin önündeki bayrak direklerinden birisine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Erbil'e ziyaretleri esnasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi adı altında bir bayrağın Irak bayrağıyla birlikte asıldığı görmüş ve yaşanmıştır. Bu Irak'ın kendi iç meselesidir. Ama aynı bayrağın Türkiye'de, Türk bayrağına eş tutularak asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. İstanbul'da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir? Bizim, Barzani'nin bayrağını vatan semalarında, Başbakanlık odalarında görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu şahıs, önce PKK'ya desteğinin ve şehitlerimizin hesabını vermeli, Türkiye'ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüşün, Türkiye'de bir şey yokmuş gibi ağırlanması, milli gururu incitmiş, milli vicdanı sarsmış ve rahatsız etmiştir" diye konuştu.

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