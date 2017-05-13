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Mhp Lideri Bahçeli’nin Anneler Günü Mesajı

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Mhp Lideri Bahçeli’nin Anneler Günü Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir. Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim;...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir. Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim; çünkü haklarını ödememizin belki de imkansız olduğu yüksek kıymet tabii ki annedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anne; ışığı hiç solmayan bir hayat kaynağı, yağdıkça yağan huzur ve bereket sağanağı, kavuşmakla bile dinmeyen bir hasret vahasıdır. Annelik fedakarlık numunesi, sevgi nişanesi, en iyi niyet, en görkemli insani ve manevi ziynettir. Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir. Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim; çünkü haklarını ödememizin belki de imkansız olduğu yüksek kıymet tabii ki annedir. Tarif etmek zordur anneyi. Çünkü yaşanmakla idrak edilir. Dokunması buram buram şefkat ve merhamet, bakması da haysiyet ve hoşgörüdür. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, her birine en iyi dileklerimi sunuyorum. Annelik oldukça insanlık hep var olacaktır. Başta özlemle andığım, ismi geçtiğinde kalbimin titrediği saygıdeğer annem olmak üzere vefat etmiş annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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