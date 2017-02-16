Mhp Pazaryeri İlçe Teşkilatı Kapatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Pazaryeri İlçe Teşkilatının kapatılarak İlçe Başkanı Ender Metin'in görevine son verildiği...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Pazaryeri İlçe Teşkilatının kapatılarak İlçe Başkanı Ender Metin'in görevine son verildiği açıklandı.

İl Başkanı Mehmet Karuk, bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince Pazaryeri İlçe Teşkilatının kapatıldığını söyledi. Başkan Karuk, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken önümüzdeki günlerde parti genel merkezi tarafından kurucu yeni bir yönetimin atanacağını kaydetti.