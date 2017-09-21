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MHP Samsun'da 5 istifa birden...

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MHP Samsun'da 5 istifa birden...
Samsun'da Milliyetçi Hareket Partisi'den 5 meclis üyesi, Yüksek Seçim Kurulu’na giderek partilerinden istifa ettiler. İstifa nedeni ise açıklanmadı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyeleri Recep Güleroğlu, Ali Şener, Mücahit Uydu, Ali Kaplan ile Canik MHP Meclis Üyesi Mustafa Keleş, partilerinden istifa ettiklerini bildirdiler. Yüksek Seçim Kurulu’na giderek partilerinden istifa ettiklerini belirten 5 meclis üyesi, istifa nedenlerini açıklamazken, bundan böyle bağımsız olarak belediye meclisindeki görevlerine devam edeceklerini belirttiler. Bu istifa haberleri ile partisinin Büyükşehir'de ve Canik'te kan kaybetmesi üzerine MHP İl Başkanı Taner Tekin'in, yapacağı açıklama merak konusu olurken, istifa eden üyelerinde 'Meral Akşener hareketine katılmak için mi?' istifa ettiği sorusunun cevabını da bulmuş bulacak. N. Alper CABBAR

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