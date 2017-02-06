MHP’de ‘evet-hayır’ çatışması

MHP içerisindeki ‘evet-hayır’ tartışmaları bitmek tükenmek bilmiyor; parti adeta üçe bölündü. Hiçbir parti veya kuruluş toptan ‘evet’ veya ‘hayır’ diyemez, dese de doğru olmaz... Farklılıklar az veya çok her partide var, ancak MHP dışındaki tüm seçmenler arasındaki farklılık tek başına MHP’de yaşanıyor. Hem de kıyasıya.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem parti içi hiyerarşi ve birliğini sağlamak, hem de neden ‘evet’ dediklerini bir kez daha izah etmek için, milletvekilleri, Merkez Yürütme ve Disiplin Kurulu Üyelerini 10-12 Şubat tarihleri arasında Konya’da olağanüstü toplama kararı aldı.

Bu ve benzer toplantılar daha önce de yapıldı, ancak sorun çözülmedi. Sorunun çözülmesi bir tarafa ‘evet-hayır’ tartışması gittikçe büyüme eğilimi gösterdi, ‘evet-hayır’ çatışmasına dönüştü veya dönüştürüldü, STK’lara sıçradı veya sıçratıldı.

1980 öncesi gibi

Değişikliğin neyi getirdiği veya götürdüğüne bakılmaksızın, 12 Eylül 1980’den buyana hiçbir fikre karşı gösterilmeyen hoşgörüsüz tavır, Ülkücüler veya MHP’liler arasında görülmeye; hakaretamiz ifadeler kullanılmaya başlandı. İktidar-muhalefet arasında geçen ‘hainlik suçlamaları’ MHP’de parti içinde kullanılır oldu.

Bahçeli böyle ağır gündemle topluyor üst yönetimi ve vekilleri. Mesele toplantı yapmak değil; sorunun çözümüne katkı sağlayacak toplantı yapmaktır. Albert Einstein’nın, ‘Aynı şeyi yapılarak farklı sonuç beklenmez’ dediği gibi; bugünkü sorunların yaşanmasına neden olan IQ’sü tek rakamlı danışmanlar uzaklaştırılmadan, sonucu doğuran sebepler ortadan kaldırılmadan sonuç da değişmez.

Önce başkalarına gösterilen saygı ve hoşgörüyü MHP’lilerin birbirine göstermesi, herkesin ‘evet’ veya ‘hayır’ deme özgürlüğüne saygı duyulması sağlanmalı. Sonra da ne için, ne denilmesine karar verilmeli.

Erdoğan kampanyayı Mersin’de başlattı

Alanlara çıkıp çıkmayacağı merak edilen CumhurBaşkanı Erdoğan, Mersin’de yaptığı açılışta toplanan kalabalığa ‘Nisan’da ’evet’ e hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?’ diyerek ‘evet’ kampanyasını başlattı.

Erdoğan’ın önüne TBMM’den 12 sonra gelen anayasa değişikliği halen köşkte bekliyor. Erdoğan’ın değişikliği en çok 15 gün içinde onaylama veya TBMM’ye geri gönderme yetkisi var. Geri gönderme yetkisini kullanmayacağını açıklayan Erdoğan’ın onayının Resmi Gazete’de yayımından 60 gün sonraki ilk Pazar günü referandum yapılacak. Yayım tarihine göre; ya 9 ya da 16 Nisan’da referandumun yapılması planlanıyor.

Bekleme sebebi

CHP’den Ö. Özel, teklifin Meclis'te bekletilme sebebinin AKP'nin yaptırdığı anketlerde ‘hayır’ oyununun yüksek çıktığını iddia ederken, AKP eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran da, AKP'nin Erdoğan'a gönderilmeden önce teklif metninde bazı değişiklikler yaptığını, bunu fark eden MHP vekilleriyle tartışma yaşandığı için paketin gönderilmediğini öne sürdü.

TBMM’den geçen yasa veya metin üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz; metnin noktasına, virgülüne dokunulamaz. E küçük değişiklik, yeniden oylamayı gerektirir. Değişiklik iddiası tamamen spekülasyondur.