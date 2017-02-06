  • BIST 87.358
  • Altın 145,667
  • Dolar 3,6864
  • Euro 3,9578
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Mhp’de İstifa Depremi

» »
Mhp’de İstifa Depremi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Safranbolu İlçe Yönetiminden 8 kişi istifa ettiklerini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Safranbolu İlçe Yönetiminden 8 kişi istifa ettiklerini açıkladı.

MHP Safranbolu İlçe Yönetiminde bulunan Hüseyin Akıntürk, Emin Yıldız, Haydar Kara, Selma Çetin, Recep Nuri Şentürk, Osman Zeren, Ali Galip Ünüvar, Alaattin Aksoy, ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifa eden MHP Safranbolu İlçe Yönetimi, istifa gerekçelerini, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından izlenen genel politikaları tasvip etmediğimizden dolayı yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ettik" diyerek açıkladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşi Tarafından Terk Edilen Ve 3 Çocuğuyla Ortada Kalan Gözü Yaşlı Baba Yardım Bekliyor06 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
  • İzini Bırak Duvar Boyama Etkinliği06 Şubat 2017 Pazartesi 16:13
  • Turizm Çalışanına Bir Aylık Sigara Parasına Ev Müjdesi06 Şubat 2017 Pazartesi 16:13
  • Genelkurmay Başkanı Akar, Mardin Ve Şanlıurfa’ya Ziyaret Gerçekleştirdi06 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Liseli Edanur, Teleskop Hayaline Kavuştu06 Şubat 2017 Pazartesi 15:48
  • Din Görevlileri “Teröre Birlikte Dur Diyelim” Temalı Futbol Turnuvasında Bir Araya Geldi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Oscar Tadında Bir Organizasyon”06 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Oğluna İş Vaadiyle Dolandırıldı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:33
  • Afjet Afyonspor Kafilesini Taşıyan Otobüsün Saldırıya Uğramasının Ardından06 Şubat 2017 Pazartesi 15:23
  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Sınır Birliklerini Ziyaret Etti06 Şubat 2017 Pazartesi 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti