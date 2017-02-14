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MHP’de mini referandum anketi

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MHP’de mini referandum anketi
MHP Tokat İl Başkanı Çalışkan, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi taban araştırması yaptıklarını ifade ederek, “Tüm ülküdaşlarımız 'evet’te birleşecektir” dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi taban araştırması yaptıklarını ifade ederek, “İnanıyoruz gerekli çalışmalarımız başladığında sonuçlar çok daha iyiye gidecek ve tüm ülküdaşlarımız 'evet’te birleşecektir” dedi. 

MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde bin 244 kişi ile birebir konuşarak 5 günlük sürede anket çalışması yapıldığını söyledi. Anket çalışmasının detayları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çalışkan, il başkanlığı bünyesinde kurulan Ar-Ge başkanlığı tarafından Tokat merkez kırsal kesim dahil taban yoklaması yapıldığını kaydetti. 

“Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi hakkındaki kararınız nedir?” şeklindeki soruya ankete katılanların yüzde 50,7’si evet, yüzde 25,5’i hayır, yüzde 23,8’i ise kararsız olduğu yönünde tercih hakkını beyan ederken, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çalışkan, “Çıkan sonuçlar kara propagandanın aylar öncesinden başlayıp 'evet’in daha yeni başlamasına rağmen kötü sayılmayacak sonuçlardır. Ancak sonuçlar göstermektedir ki özellikle ciddi anlamda MHP tabanından kararsız seçmen vardır. Bunun en temel sebebi ise henüz sahaya inilmemiş olmasıdır" dedi.

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