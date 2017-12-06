MHP'de şok ihraçlar

MHP'de üst düzey siyaset yapan, Milletvekili ve İlçe Belediye Başkanlığı'na adaylığıyla da gündeme gelen 16 kişi partiden ihraç edildi.

Yıllardır Ünye'de MHP'de üst düzey siyaset yapan, Milletvekili ve İlçe Belediye Başkanlığı'na adaylığıyla da gündeme gelen başta Nedim Can olmak üzere 16 kişi partiden ihraç edildi

Ünye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Fazlı Yüksel, sosyal medya üzerinden partiyle bağdaşmayan açıklamalar yaparak, partiye zarar verdikleri ve parti tüzüğü disiplin hiyerarşisine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 16 kişinin partiden ihraç edildiğini söyledi. Başkan Yüksel, ihraç edilen isimleri şöyle sıraladı; "Hikmet Ürer, Yusuf Çakır, Arif Yürük, Vedat Keskin, Ali Civelek, Murat Çıraklı, Nedim Can, İrfan Demir, Mustafa Cıngıl, Yakup Ergül, Hasan Eloğlu, Osman Karagöz, Yavuz Hakkı Gümüş, Hüseyin Torunoğlu, Faruk Korkmaz ve Refik Kayalı." Hamza ALP / ÜNYE