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Mhp’de Yönetim Değişikliği

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Mhp’de Yönetim Değişikliği
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ahlat ilçe yönetiminde yapılan değişiklikle başkanlığı Tahsin Gülsar getirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ahlat ilçe yönetiminde yapılan değişiklikle başkanlığı Tahsin Gülsar getirildi.

MHP İlçe Başkanlığında yapılan programla mazbatasını yeni İlçe Başkanı Tahsin Gülsar'a teslim eden İsfandiyar Kırklar, yeni yönetimi ve başkanı tebrik ederek başarılar diledi.

Mazbatasını alarak göreve başlayan MHP İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, parti ve yönetim olarak daima halkın hizmetinde olacaklarını belirterek, "Ülkemizin ve milletimizin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi gibi devletten, milletten, bayraktan ve ezandan başka bir şeye kıymet vermemiş, günlük çıkarlar uğruna siyaset yapmamış bir partinin Ahlat ilçe yönetimini üstlenmiş bulunmaktayız. Görevimizin ne kadar zor olduğunun bilincindeyiz. Ancak zorluğun yanında bir o kadar da şerefli ve onurlu olan bu görevi ifa ederken, gücümüzü Türk tarihinden, Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçmişte görev yapmış değerli siyasi büyüklerimizden, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, partimizin kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'ten, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'den feyz alarak yürüteceğimizi ve halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak göreceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Parti binamız ve yönetim kurulumuz daima halkımızın hizmetinde olacaktır. Allah milletimizi, devletimizi ve İslam alemini her türlü tehlikeler ve saldırılara karşı korusun" dedi.

Mhp’de Yönetim Değişikliği

Mhp’de Yönetim Değişikliği

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