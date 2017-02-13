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Mhp’den ‘Evet’e Davet

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Mhp’den ‘Evet’e Davet
Anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağı YSK Başkanı Sadi Güven tarafından açıklanırken, siyasi partilerde referandum...

Anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağı YSK Başkanı Sadi Güven tarafından açıklanırken, siyasi partilerde referandum çalışmaları hız kazandı. İnegöl ilçe teşkilatını ziyaret eden MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, referandumda evet diyeceklerini açıklayarak, İnegöl teşkilatını da bu yönde oy kullanmaya davet etti.

MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İnegöl ilçe teşkilatını ziyaret etti. Bugün MHP'nin doğum günü olduğunu hatırlatan Tevfik Topçu, "8-9 Şubat 1969, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin Adana'da yapılan kongresinde üç hilalli bayrağımıza kavuştuk, partinin adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdik ve bu kutlu partinin doğumu gerçekleşmiş oldu. İnşallah daha nice 48 yıllarda bu partinin millete hizmeti devam eder" dedi.

Topçu konuşmasını şöyle sürdürdü: "AK Parti'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oylarında bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Son anketlere göre 51. HDP'nin oyu yüzde 6,7 civarında. Onun da barajı geçmediğini düşünün. Nisan'da erken seçime gitsek, PKK'nın barajı geçmediğini düşünüp, AK Parti'nin buna yakın bir oy aldığını düşünürsek, 330'u geçer mi? Peki bunu oturup beraber yapabilirler mi? Yapabilirler. Bugünkü parlamento aritmetiğinde dahi "Beklentimiz karşılanırsa masaya oturmaya hazırız" ifadeleriyle velev ki MHP bu işin içinde olmadı bu risk var mı? Liderimizin bu öngörüsüyle, bu ihtimalleri hesap ederek varlık sebebimiz olan devlet, ebet, müddet, Türk kimliği ile alakalı hassasiyetlerimiz, üniter yapımızla alakalı bir ön almıştır. Oylanacak olan anayasayı AK Parti ile bizim arzu ettiğimiz noktada yapma imkânını masaya yatırmıştır ve milletimizin referandumuna böyle sunacağız. Mesele budur. Bu hassasiyetlerden kaynaklı, yarınlardaki üniter yapımızla alakalı, varlık sebebimizle alakalı olabilecek zafiyetlerin, muhtemel sıkıntıların önüne geçmek adına, yaşanan olaylar böyle bir tabloya izin vermiştir. Cumhurbaşkanının yetkileri zannedildiği kadar bizi çok mahcup edecek, sıkıntıya sokacak ölçüde değildir."

Mhp’den ‘Evet’e Davet

Mhp’den ‘Evet’e Davet

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