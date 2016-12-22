Mhp’den Jandarmaya Taziye Ziyareti

MHP Kastamonu İl Başkanlığı ile MHP Merkez İlçe Başkanlığı, Kayseri'deki hain saldırıda şehit düşen askerler için İl Jandarma Komutanlığına...

MHP Kastamonu İl Başkanlığı ile MHP Merkez İlçe Başkanlığı, Kayseri'deki hain saldırıda şehit düşen askerler için İl Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

MHP Kastamonu İl Başkanı İbrahim Maşalacı ile MHP Merkez İlçe Başkanı Ali Osman Kurtcu, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Kayseri'deki hain terör saldırısında şehit düşen askerler için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. İl Jandarma Komutanı Alb. Yavuz Selim Kapancı ile görüşen Maşalacı ve Kurtcu, Kayseri'de vatani görevini yapan askerlere yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulundular. Ayrıca Maşalacı ve Kurtcu, yaralı askerler içinde acil şifa dileklerini ileterek, hain terörün Türkiye'ye asla bölemeyeceğini belirttiler.

Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Alb. Kapancı ise, vatanı savunmak için her daim görevlerinin başında olduklarını kaydetti.