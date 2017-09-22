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Mhp’den Mahalle Toplantısı

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Mhp’den Mahalle Toplantısı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il teşkilatı ilk Mahalle toplantısını Kepez'in Varsak Bölgesi'nde gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il teşkilatı ilk Mahalle toplantısını Kepez'in Varsak Bölgesi'nde gerçekleştirdi.

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları, Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ve Meclis Üyeleriyle birlikte ilk Mahalle toplantısını Kepez'in Varsak Bölgesi'nde gerçekleştirdi.

Varsak'ta Şelale, Karşıyaka, Demirel, Altıayak, Ayanoğlu, Esentepe Mahallelerinde muhtarları ziyaret eden MHP yönetimi sorunları dinledi.

İlk mahalle toplantısını Ayanoğlu Mahallesinde gerçekleştiren MHP il Başkanı Aksoy, "Birlik beraberlik ilk önce kapı komşuluğumuzla, daha sonra sokakta bulunan komşularımız, mahallemiz, ilçemiz ve şehrimizdeki uyumla başlar. Yakın ilişkilerle başlayan insani ilişkilerimiz iyi olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bütünleşen ilişkilerimiz demir ve çimentonun bir araya gelmesi gibi daha sağlam olur ve kimse bizleri yıkamaz" dedi.

Vatandaşlara yaşadıkları bölgelerde kimseyi ötekileştirmeden kardeşçe yaşamaları gerektiğini belirten Aksoy, "İçinde bulunduğumuz duruma baktığımızda ülkemizde bir kargaşa arayışı içerisinde olan iç ve dış mihrakların şer hareketlerini görüyoruz. Biz içimizde yıkılmazsak Allahın izniyle hiç bir güç Türk'ün bileğini yıkamaz" diye konuştu.

Hain FETÖ-PDY yapılanmasıyla şer odaklarının bir adım atmaya çalıştığını belirten Aksoy, "Ülkemiz için büyük bir şans ki her toplumu ayrıştırmadan kucaklayan bir devlet adamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli var. Hiç bir hain yapıya göz açtırmayan gerektiğinde Türk milletinin çıkarı doğrultusunda tepki gösteren Genel Başkanımız ve MHP her zaman Türk milletinin bekasını düşünmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde kendi içerimizde çok güçlü olduğumuzu göstermeliyiz ve pozitif yaklaşımlarla hayatımızı sürdürmeliyiz" dedi.

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