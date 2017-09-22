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-Mhp’den Referandum Tepkisi

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-Mhp’den Referandum Tepkisi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Suat Par, Kerkük'te ve Kuzey Irak'ta yapılacak refanranduma sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Suat Par, Kerkük'te ve Kuzey Irak'ta yapılacak refanranduma sert tepki gösterdi.

Kerkük'de ve Kuzey Irak'ta Kürtlere bağımsızlığın kapısını açacak referandumuna MHP İl Başkanı Suat Par basın açıklaması ile tepki gösterdi. Par basın açıklamasında, "Kerkük te yapılacağı açıklanan referandum, dün Türkiye'nin himayesine el etek öpen Barzani, küresel işbirlikçileri tarafından şımartılmış, geçmiş dönemlerde Türkiye'de gelişleri esnasında iktidar partisi kongresinde gurur duyulduğu ifadeleriyle alkışlatılan Barzani, bin yıldır bölgede yaşayan Türk nüfusunu ve ardından gelecek olan bölgesel karışıklığın önünü açmak adına bu açıklamayı yapmıştır. Ancak bu tutumundan vazgeçmemesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, soydaşlarımızın tarihi kazanımlarını korumak için bölgeye müdahale hakkını kullanacaktır. Densiz Barzani'ye haddini bildirecek güçtedir. Kerkük Türk vatan toprağıdır ve bunun böyle ilelebet kalması için hiç bir fedakarlıktan asla kaçınılmayacaktır. Ülkücü hareket Bahçeli'nin yön vereceği şekilde talimatlarını tam ve eksiksiz yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

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