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MHP'den seçim uyarısı

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MHP'den seçim uyarısı
MHP Samsun İl Başkanı Tekin, yerel seçimlere 1 buçuk yıl gibi kısa bir süre kaldığına dikkat çekerek, teşkilatların her an seçim olacakmış gibi hazır olmaları gerektiği yönünde uyarıda bulundu.


MHP Salıpazarı İlçe Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, yöneticiler ile istişarede bulundu. Ülke gündemi ile alakalı konuların da ele alındığı yönetim toplantısında konuşan Tekin, yerel seçimlere 1 buçuk yıl gibi kısa bir süre kaldığına dikkat çekerek, teşkilatların her an seçim olacakmış gibi hazır olmaları gerektiğini vurguladı. 

Salıpazarı İlçesi’nin çok daha iyi hizmetleri hak ettiğini vurgulayan Tekin, “Bizim bazı kriterlerimiz var. Bu kriterlere uyan herkes partimizden aday adayı olabilecek. Nedir bu kriterler? Birincisi aday adayı olacak kişinin geçmişte bizlerin yüzünü kızartacak bir lekesinin olmaması. İkincisi aday adayının önce ilçe ve il teşkilatı ile ardından genel merkezimiz ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek olması. Bir diğer kriter ise aday adayı olacak kişinin aday belirlendikten sonra sanki kendisi aday gösterilmiş gibi adayımız ile beraber çalışacak olması. Bu kriterlere uyacak ve uymaya söz verecek olan herkes partimizden aday adayı olabilecek "dedi.  Ali Ufuk ATASEVEN 

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