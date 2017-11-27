MHP'den şok istifa!

İşlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek, başkanlıktan istifa etti

İşlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek, 'ilçe başkanlığı' görevinden istifa ettiğini belirten MHP Fatsa İlçe Başkanı Mutlu, "Partime zaman ayıramıyorum. Gençlerimizin önünü açıyorum" dedi

MHP Fatsa İlçe Başkanı Eftal Mutlu, istifasını yazılı duyurdu. Mutlu, "Bu davaya inanmış biz ülkücü neferlere ağır bir yük ve sorumluluk düşmektedir. Bugün davamıza daha çok sarılmak, daha çok kenetlenmek ve daha çok çalışmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Açıkça belirtmeliyim ki, bahaneler üretmek suretiyle bu kutlu davaya sırt dönmek, sorumluluktan kaçmak, küsmek darılmak, partimize olduğu kadar vatana da ihanettir" dedi.

Mutlu, "Son zamanlarda ifa ettiğim mesleğim gereği, teşkilatıma ayırdığım sürenin azalması dolayısıyla çalışmaların aksamadan devamına engel olmamak, bu kritik süreçte gecesini gündüzüne katarak, daha çok çalışama arzusundaki ülküdaşlarımın önünü açmak, bizden daha genç kardeşlerimizin görev üstlenerek, davaya sahip çıkmalarını sağlamak amacı ile, Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" diye konuştu.

Öte yandan, MHP Fatsa İlçe Başkanlığı görevini seçim yapılıncaya kadar daha önce MHP Ordu milletvekili adayı olan Murat Kaçak’ın yürüteceği öğrenildi. İHA / FATSA