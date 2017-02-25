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Mhp’den Yeni Rektöre Ziyaret

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Mhp’den Yeni Rektöre Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli İl Başkanı Hakan Akten ve il yönetim kurulu üyeleri, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırklareli İl Başkanı Hakan Akten ve il yönetim kurulu üyeleri, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, İl Başkanı Hakan Akten, Rektör Prof. Dr. Şengörür'ü tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Akten ve il yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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