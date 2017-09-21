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Mhp’li Ersoy: "Yer Fıstığı Destekleme Kapsamına Alınmalı"

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Mhp’li Ersoy: "Yer Fıstığı Destekleme Kapsamına Alınmalı"
MHP MYK Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Osmaniye'nin geçim kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan yer fıstığının destekleme...

MHP MYK Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Osmaniye'nin geçim kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan yer fıstığının destekleme kapsamına alınması gerektiğini bildirdi.

Ersoy, Osmaniye'nin geçim kaynakları arasında önemli bir yeri olan yer fıstığının, destekleme kapsamına alınması konusunun uzun süredir gündemde olduğunu, bu konuda çeşitli açıklamalar ve girişimler olmasına rağmen bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Bir önceki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile görüşmesinde konuyu aktardığını hatırlatan Ersoy, bakanın değişmesinin ardından konuyu yazılı olarak bakanlığa ilettiğini söyledi.

Yer fıstığının Osmaniye'nin tarımsal sanayisinin temelini oluşturduğunu belirten Ersoy, "Yer fıstığını işleyen tesisler, ilimizin sanayisine ve ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye'deki toplam yer fıstığı üretiminin alan bazında yüzde 40'ı Osmaniye'den karşılanmaktadır. Türkiye genelinde yer fıstığının hem işlemesi ve hem de pazarlamasının yüzde 90'ı Osmaniyemizden yapılmaktadır. Yer fıstığı üretiminden yaklaşık 10 bin aile ve işlemesinden 3 bin 500 aile geçim sağlamaktadır. İlimizde irili ufaklı 350 adet yer fıstığı işleme tesisi mevcut" dedi.

Yer fıstığı üreticileri ve üretici örgütlerinin sıklıkla yer fıstığının ürün bazlı destekleme kapsamına alınması yönünde taleplerini her platformda dile getirdiğini ifade eden Ersoy, Milli Tarım Politikası kapsamında ülkede üretim kapasitesi olan tarım ürünlerinin ithalatını azaltmak için desteklenmesini doğru buluyoruz ve bu desteğe yer fıstığının da dahil edilmesini istediklerini söyledi.

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