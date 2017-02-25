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Mhp’li Günal: “Ak Parti İdamı Getirirse İlkeli Bir Parti Olarak Destek Veririz”

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Mhp’li Günal: “Ak Parti İdamı Getirirse İlkeli Bir Parti Olarak Destek Veririz”
Başbakan Binali Yıldırım'ın "16 Nisan'dan sonra MHP ile idamı görüşebiliriz" demesini değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı...

Başbakan Binali Yıldırım'ın "16 Nisan'dan sonra MHP ile idamı görüşebiliriz" demesini değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal, ilkeli bir parti olarak AK Parti idamı getirirse destek vereceklerini söyledi. Günal, "Bunu tartıştırmadan, teklif olarak getirin" diye konuştu.

16 Nisan'dan sonra idamın gündeme getirilmesi noktasında MHP olarak destek vereceklerini belirten MHP Genel Başkan yardımcısı Mehmet Günal, "Zaman zaman gündeme gelip, bunun bir söylem olarak kalması Türk Milletini yaralıyor. Dolayısıyla siyasi bir söylemden öte geçip, gerçekten samimiyseler biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak buna hazır olduğumuzu söyledik. İdam cezası kalkarken de Milliyetçi Hareket Partisi aynısı söylemişti. Üç temel şey vardı; savaş, yakın savaş ve terör suçları hariç demiştik. Zaten kalkarken de bu suçların kalkmasını istemiyorduk. Şuanda da eğer bunlarla ilgili bir şey gelirse; savaş, yakın savaş ve terör suçlarıyla ilgili onlarla ilgili idamın tekrar gelmesine destek vereceğimizi defalarca belirttik. İlkeli bir parti olarak getirirseniz buna destek veririz. Bunu tartıştırmadan, teklif olarak getirin" dedik. Tabi ki bu süreçte Sayın Başbakan'ın 16 Nisan demesinin nedeni; şuanda açıklanmış bir takvim var ve bir Anayasa değişikliği paketi var ve bunun içerisine girmesi şuanda mümkün değil. Ancak böyle kamuoyunda talep gelince de bunun doğru dürüst bir şekilde açıklanması gerekiyor. Bizimde yaptığımız budur. MHP'nin duruşu; bugünde değil, dünde değil her seferinde net bir şekilde ortaya konmuştur. 2000'li yıllarından başından beri biz aynı şeylere söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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