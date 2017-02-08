  • BIST 87.570
  • Altın 149,087
  • Dolar 3,7465
  • Euro 3,9881
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Mhp’li İlçe Başkanından Tosya Belediye Başkanına Ağır Eleştiri

» »
Mhp’li İlçe Başkanından Tosya Belediye Başkanına Ağır Eleştiri
Kastamonu (İHA) – MHP Tosya İlçe Başkanı Muvaffak Etyemez, Tosya'ya hizmette bir şey üretemeyen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in vatandaşları...

Kastamonu (İHA) – MHP Tosya İlçe Başkanı Muvaffak Etyemez, Tosya'ya hizmette bir şey üretemeyen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in vatandaşları hüsrana uğrattığını söyledi.

MHP Tosya İlçe Başkanı Muvaffak Etyemez, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in ilçe yürüttüğü çalışmaları değerlendirerek, Tosya'yı heyecanlandıracak herhangi bir yatırımın yapılmadığını kaydetti. Belediye Başkanlığı görevine gelen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'in kendisine güvenenleri hüsrana uğrattığını ileri süren MHP Tosya İlçe Başkanı Muvaffak Etyemez, "MHP ile geçen 4 yıl içinde yapılanlarla kalan ilçemizin şimdiye kadarki 4 yılı heba olmuştur. AK Parti hükumetlerinin 15 yılda ancak getirdiği birkaç hizmetin arkasına sığınarak 5 yılı geçiştirme gayreti içine girmişlerdir. 5 yıllık sürenin 3 yılı bitmiş, 2 yılı kalmıştır. Buna rağmen ortada görünen, 3 parka yapılan 4 ucube kulübe, 3 yere yapılan satıh kaplama, çarşı içinin dubaları ve süs ışıklarından ibarettir. MHP dönemi ile kıyaslamaya kalkışmak haksızlıktan öte gülünç bir durumdur. 9 ayda bitirip eğitime kazandırılan Meslek Yüksekokulu ve binası, Sayın Başkanın 4 yıldır MYO ek binasının inşaatının bile tamamlanamamış olmasını nasıl karşılaştıracaksınız. MHP'li dönemde yenilenen trilyonluk araç parkı ile iktidar partisinde geçen süredeki 4 aracı kıyaslamak mümkün mü? İhtiyaç olan araç ve hizmetleri, gelecek döneme sarkıtmak çaresizliğin itirafından başka bir şey değildir" dedi.

Modern parke tesisinin, çalıştıramadıkları asfalt plentinin, ana artellerin sıcak asfaltla kaplanmasının, Pazar yeri inşaatının, üç oluklar mesire yerinin, güreş alanının, su kaynakları için yapılan çalışmalar gibi hizmetlerin MHP döneminde yapılmış çalışmalardır olduğunu ve 4 kulübe ile kıyas kabul edilemeyeceğini ifade eden Etyemez, "Halkımız iktidar partili bir belediyenin (eğer varsa) nimetlerinden yararlanmak istemektedir. 4 yılda alınamayan hizmetlerin son 2 yılda nasıl alınacağı ve bunların ne olduğu, halkımız tarafından merakla beklenmektedir. Şimdiye kadar yapılan işler başkana bile gerek olmadan da yapılabilecek işlerdir. Bütün şehrin sıcak asfaltla kaplanacağı, belediye sarayının yapımı, Hıdırlık Tepesine sosyal tesis ve teleferik sistemi, çevre yolu, modern çarşının yenilenmesi ve çatısına sosyal alanlar yapılması gibi birçok vaatlerin hepsinden önce, ilçemize bir kent çehresi kazandırılacak imar ve inşaat uygulamaları beklenmektedir" diye konuştu.

Belediyelerin temiz, huzurlu ve sağlıklı çevre sunmak hem bu gün yaşayanlara, hem de gelecek nesillere daha iyi şartlarda bir kent hazırlamakla mükellef olduğunu ifade eden Etyemez, "Bu haklı istekleri ve yanlışlara, makul ve ölçülü eleştiri getirenlere saldırmak belediye başkanının görevi değildir. Çalışmayan ya da çalıştırılamayan araçların akaryakıt tasarrufunu dile getirmek türünden çıkışlarla boşa geçen yıllar doldurulamaz. Ona buna laf yetiştirmek için harcadığı enerjiyi, yılın yarısından fazlasında, makamında bulunmadığı belediyeyi, bu hizmetleri üretmekle kullanması ilçe halkımız adına bizimde beklentimizdir" şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Etyemez son olarak şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarından bile sorumlu olduklarını, bu işin maddi ve manevi sorumluluğu süslü ifadelerle geçiştirmek beyhudedir. İnsanlarımız elle tutulur, gözle görülür ve hayatlarını kolaylaştıracak işler beklemeye devam etmektedir ve bunun için sadece iki yıl kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler bütün bunların takipçisi olduğumuzun, bu güne kadar ülkemizin yaşadığı sıkıntılar sebebi ile dile getirmemiş olmamızın yanlış yorumlanmaması gerektiğinin bilinmesini istiyor ve aziz hemşehrilerimize saygılar sunuyoruz."

Mhp’li İlçe Başkanından Tosya Belediye Başkanına Ağır Eleştiri

Mhp’li İlçe Başkanından Tosya Belediye Başkanına Ağır Eleştiri

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Duymuş Ve Yıldırım’dan Vali Yardımcısı Özgün’e Ziyaret08 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Yapı Sanatları Odası İle Protokol İmzalandı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Öğrencilere Süt Ve Kuru Üzüm08 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Mhp’li İlçe Başkanından Tosya Belediye Başkanına Ağır Eleştiri08 Şubat 2017 Çarşamba 11:43
  • Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplandı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:43
  • Khk İle Kırşehir’de 7 Kişi İhraç Edildi08 Şubat 2017 Çarşamba 11:43
  • Sgk’dan Bilgilendirme Toplantısı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:38
  • İş Dünyasında Bir “Vaha”08 Şubat 2017 Çarşamba 11:38
  • Pehlivanlar Er Meydanında Değil, Kar Meydanında Güreşecek08 Şubat 2017 Çarşamba 11:38
  • Altındağ Belediyesinden Nostalji Rüzgarı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti