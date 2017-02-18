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Mhp’li Muhalifler ‘Hayır’ Kampanyasını Başlattı

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Mhp’li Muhalifler ‘Hayır’ Kampanyasını Başlattı
MHP'li muhalifler, referandumda "hayır" kampanyasını Ankara'da başlattı.

MHP'li muhalifler, referandumda "hayır" kampanyasını Ankara'da başlattı.

MHP'li muhalifler, eski ve yeni milletvekilleri ile eski ülkü ocakları başkanlarından oluşan "Hayır Platformu', referandumda "hayır" kampanyasını bugün Ankara'da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde başlattı. Şehir dışından da çok sayıda katılımcının davet edildiği toplantıya, referandumda hayıra yakın olan Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yurt Partisi, Liberal Demokrat Parti gibi sağ partiler de davet edildi.

Sloganların atılmasının ardından, Alparslan Türkeş'in, gençleri selamladığı görüntü yayınlanarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve andımız okundu.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Toplantı sonunda, Türk milliyetçilerinin neden hayır, dediğini anlatan bir bildirge yayınlanacak.

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