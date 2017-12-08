Mhp’li Samanlı’dan Abd’nin Kararına Tepki

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının yok hükmünde olduğunu söyledi.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının yok hükmünde olduğunu söyledi.

İlçe Başkanı Samanlı, ABD Başkanı Trump'ın aldığı kararı sert bir şekilde eleştirerek, "ABD başkanının kendine olan baskıların yönünü değiştirmek için keyfi bir şekilde böyle karar alması akıl ruh sağlığının araştırılması gerektiğini göstermektedir. İsrail'in 1995'den itibaren kanunsuz ve kaçak bir şekilde inşa ettiği yeni yerleşim yerleriyle Kudüs'ü çevrelediği, kuşatma altına aldığı bilinen bir gerçektir. Kudüs 400 yılı aşan bir süre ecdadımızın yönetimi altında kalmış ve bu süreçte hiçbir kargaşa olay yaşanmamıştır" dedi. ABD'nin Kudüs üzerinden Ortadoğu'yu ateşe atma çabası içinde olduğunu ifade eden Samanlı, "Bu karar bölge barışını temin etme çalışmalarına sığmamaktadır. Kudüs İslam dünyasının kutsal cevheri, üç dinin uyum içinde yaşadığı önemli bir şehirdir. Kudüs, İslam dünyasının göz bebeği, haklı davası, başının tacıdır. Bu nedenle ABD'nin derhal bu karardan geri dönmesi gerekmektedir. Aksi takdirde dökülen kan sadece Müslüman kanı olmayacaktır. Hiçbir ülkede doğacak sonuçlardan yakasını kurtaramayacaktır" ifadelerine yer verdi.