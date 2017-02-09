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Mhp’li Taşdoğan Gençlere Sahip Çıktı

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Mhp’li Taşdoğan Gençlere Sahip Çıktı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, eğitim sistemi ve formasyon sistemi ile ilgili açıklamalarda...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, eğitim sistemi ve formasyon sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taşdoğan, mevcut eğitim sistemine karşın önerilerde bulundu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması gerektiğini ifade ederek çözüm önerilerinde bulundu.

MHP'li Taşdoğan yaptığı yazılı açıklama da "Ülkemiz eğitim sistemindeki en büyük sorunlardan biri öğretmen yetiştirme ve atama sorunudur.Her yıl yüz binlerce öğrencimiz sorunlar yaşamaktadır. Eğitim fakültesinden ve diğer fakültelerden mezun olanlar öğretmen olarak atanabilmek için beklemektedirler. Bu duruma farklı bakış açısından bakmak gerekmektedir. Eğitim fakültesindenmezunolanbirbireyinöğretmenolmaktanbaşkaçaresiyoktur. Bir sınıf öğretmeni öğretmenlik dışında bir meslek yapamaz. Ama bir biyoloji mezunu pedagojik formasyon alarak öğretmenlik yapabileceği gibi özel sektörde de çalışabilir. Bu nedenle Eğitim fakülteleri yeniden yapılanmalıdır. İhtiyaca göre bölümler açılmalıdır. Bu fakültelerden mezun olanlar mağdur edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Formasyon ücretsiz olmalıdır"

İl Başkanı Taşdoğan, formasyon konusunda ise önemli önerilerde bulunurken formasyonun ücretsiz olması gerektiğini savundu. Taşdoğan, "Eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olanlar ortalama 2 Bin TL gibi bir rakamla sertifika almaktadırlar. Bu sertifika eğitimi ücretsiz veya normal öğrenim ücretlerin de olmalıdır. Öğretmen adayları sertifikalarını öğrenimleri devam ederken almalıdır. Mezun olanların başka şehirlere sertifika almak için geliş gidişleri, konaklama ve benzerim faaliyetleri çok yüksektir. En üretken çağdaki gençlerin tüketici duruma düşürülmemesi gerekmektedir. Herhangi bir işte çalışmaya başlamış ama formasyon belgesi almak isteyenlerin mağduriyetleri önlenmelidir. Atamalar önceden belirgin olmalıdır. Umut hayal kırıklığının geciktirilmiş hali olmamalıdır" diye ifadelerde bulundu.

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