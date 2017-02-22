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MHP'li Usta'dan 'referandum' uyarısı

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MHP'li Usta'dan 'referandum' uyarısı
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, referandumun siyasi parti oylaması şeklinde geçmesini istemediklerini belirterek, "Halkımız anayasa değişikliği ile ilgili çok bilgi sahibi değil. Vatandaşlarımızı aydınlatacağız" dedi

AB Komisyonu heyeti, TBMM’ye misafir oldu. AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski ve heyeti, Türkiye-AB ilişkileri, anayasa değişikliği önerileri, referandum ve olağanüstü hal konularında partilerin temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Görüşmeye MHP adına Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın beraberinde, Mehmet Günal, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Arzu Erdem katıldı. Referanduma ilişkin düşünceleri sorulan MHP'li Usta, yapılan anayasa değişiklikleri ve maddeler hakkında, halkın çok fazla bilgi sahibi olmadığını söyleyerek, "Sürecin ‘siyasi partileri oylama’ şeklinde geçmesini istemiyoruz. Bizim stratejimiz vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve süreci anlatmak olacak. Bu süreçte hiçbir şekilde toplumda gerginlik olmamasından yanayız" dedi. AB üyeliğine ilişkin halkta olumsuz düşüncelerin hâkim olmaya başladığını söyleyen MHP Vekilleri, müzakerelerin hızlandırılması konusunda görüş belirtti.

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