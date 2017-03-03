Mhp’li Vekillerin Referandum Çalışması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, referandum süreci çalışmalarını ve...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, referandum süreci çalışmalarını ve neden "evet" diyeceklerini anlattı.

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ne gerçekleştirilen ziyarette MHP Hatay Milletvekili Ahrazoğlu, yaptığı açıklamada, bunun bir seçim değil anayasa oylaması olduğunu, kimsenin kimseyi küçümsememesi gerektiğini belirterek, "Bizim için "Evet" veren de "Hayır" veren de bu vatanın evladıdır ve hain değildir" dedi.

'Evet" ya da "Hayır" verecek olanları kutuplaştırmak isteyenlere MHP olarak dün olduğu gibi bugün de karşı olduklarını ifade eden Ahrazoğlu, "Biz MHP olarak dün de, bugün de dik duruşumuzu muhafaza ediyoruz. Bize bazı partiler tarafından yöneltilen değiştiğimiz yolundaki suçlamaları da asla kabul etmiyoruz. MHP'nin 48 yıldır çizgisi değişmedi, değişmez. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için kuruluşundan bu yana mücadele veren bir partiyiz. 16 Nisan'a gelmeden önce Türkiye 15 Temmuz'da yeniden bir Türkiye olma yolunda yol almaya başlamıştır" dedi.

MHP'nin Türk siyasetini 15 Temmuz'dan öncesi ve sonrası diye ikiye ayırdığını, gerekçesinin de 31 Mart 2011 tarihinden bu yana FETÖ tehlikesini sürekli haykıran yegane liderin Devlet Bahçeli olduğu söyleyen MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise, "Bu tehdidi haykırdığı için siyasi bedeller ödetmek için parti üst yönetimine özel hayatları üzerinden düzenlenen kumpas ve daha sonra parti içerisinde liderlik makamını tartışmaya açarak FETÖ'nün partiyi ele geçirme çabalarıyla ilgili pek çok hadiseyi yaşadık. En son bu tehdidi ve tehlikeyi 15 Temmuz'da bizzat yaşadık" dedi.

MHP'den ayrılan milletvekillerinin "hayır" kampanyası yapmasını da değerlendiren Ersoy, "Bizim gittiğimiz salonlarda partililerimizin büyük coşkusuna şahit oluyoruz. Adını belirttiğiniz eski partililerimizin "hayır" verme gerekçeleri ifade ettikleri gibi ülkenin geleceğiyle ilgili mi, yoksa parti içi sonuç alamadıkları bir takım hesaplaşmaları, Sayın Bahçeli'nin almış olduğu bu inisiyatiften sonra, "evet" çıkarsa siyasi varlıklarını kaybedeceklerinin endişesi ile son hamleleri olarak mı görüyorlar? Doğrusu bunu birbirinden ayırt etmek lazım. MHP aldığı inisiyatifin sonuna kadar yanındadır" dedi.

İGC Başkanvekili Erdal Yılmaz da konuklara ziyaretleri için teşekkür ederek, "İskenderun yerel basınının en önemli özelliği, "Evet" diyene de "Hayır" diyene de aynı mesafede yaklaşmaktadır. Her iki tarafın da haberlerini yapmaktadır, görüşlerini yansıtmaktadır. Herkesin politik görüşü, tercihi olmasına rağmen hiçbir gazeteci kendi gazetesinde karşı olduğu görüşe ambargo koymadı. İskenderun'un bir şansı da karşılıklı anlayışın olduğu, gerginliğin olmadığı bir kampanya süreci yaşıyoruz. Bunda MHP'nin de katkısı var. Dileğimiz, Referandum sürecinde gerginliğin artmadan tamamlanmasıdır. Sonuçta ne çıkarsa çıksın ülkemizin önünün açık olmasını diliyoruz" dedi.

MHP'nin İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ne gerçekleştirdiği ziyarete Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, İlçe Başkanı Turan Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri, İskenderun Ülkü Ocakları Başkanı Bünyamin Saraçoğlu, MHP Hatay Milletvekili Adayı İbrahim Gül ve gazeteciler katıldılar.