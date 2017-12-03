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MHP'li yeni üyelere rozetleri takıldı

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MHP'li yeni üyelere rozetleri takıldı
MHP Ünye İlçe Teşkilatı, yeni yönetimle kahvaltıda buluştu. MHP İlçe Başkanı Yüksel, "Partimizi karalamak için vicdanlarını aldıranlar, iki yıldır gerçek yüzlerini göstermişlerdir. Bu dava buralara böyle kolay gelmedi" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ünye İlçe Teşkilatı, teşkilata yeni katılan üyelere yönelik verdiği kahvaltı programında, yeni yönetim ve üyeleriyle bir araya geldi. 21. Dönem MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un da katıldığı programda konuşan İlçe Başkanı Fazlı Yüksel, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bir sözü vardır. Ülkücü MHP’de olur, ülkücünün nişanesi hem ocağı hem de MHP’li olmaktır" dedi.

25 İLDE BAŞKAN, 
ORDU'DA 6 VEKİL
MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise, "MHP, 48 yıldır kardeşliği dostluğu ilelebet götüren bir dava partisidir. Milliyetçi hareket demek Türk demek birlik ve beraberlik demektir. Bir evlat babasız büyür, ama anasız büyüyemez. Vatan bizim anamız olduğu için bizlerde vatanımıza sahip çıkıyoruz. MHP, 2019 yerel seçimlerinde 25 ilde, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ordu'da 6 vekil çıkaracak ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iktidarı olacaktır" dedi.

MHP'Lİ DİK DURUŞLUDUR
21. Dönem Milletvekili Cemal Enginyurt da, "Gündemimizi son günlerde meşgul eden Rıza Sarraf Davası Atilla davası oldu. Yunanlının, İngiliz'in ve Fransız'ın gözünde hala Atilla unutulmaz bir yer edindi. İşte ABD, bu davaya Atilla davası demiştir" diye konuştu. "Devlet Bahçeli bir lider" diyen Enginyurt, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin başkanı 21. yüzyılın Dede Korkut'u, Bilge Lider Dünya Türkçülüğün Hakanı Başbuğu Alparslan Türkeş, 1991 yılında MHP'nin oyu yüzde 2 iken baraj kaldırılmasını istemeyecek kadar dik duruşludur" ifadelerini kullandı. Program sonunda yeni katılan üyeleri rozetleri takıldı. Hamza ALP / ÜNYE

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