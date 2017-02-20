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MHP'nin kurmayları vatandaşa indi

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MHP'nin kurmayları vatandaşa indi
MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın önderliğinde Samsun'da vatandaşlarla buluşan ve sorunlarını dinleyen MHP'li heyet, Anayasa Değişikliği ve Referandum çalışmaları hakkında bilgiler verdi

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile Samsun İl Başkanı Taner Tekin, hafta sonunda Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirip, çeşitli programlara katıldı. 25 Mayıs Havzalılar Derneği'nin Atakum'da düzenlediği Tirit Gecesi'ne katılan MHP'li Usta ve Tekin, Parti İl Binası'nda düzenledikleri 'Halk Buluşması' etkinliğinde Samsun halkının sorunlarını dinlediler. 

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KAHVALTIYA KATILDILAR
Yoğun katılımın sağlandığı programın ardından hasta ve taziye ziyaretleri gerçekleştiren Milletvekili Usta ve İl Başkanı Tekin, Tonya'nın kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeniyle Samsun Tonyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geceye katılım sağladılar. Pazar günü de MHP İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından parti binasında düzenlenen kahvaltı programına katılan Grup Başkanvekili Usta ve İl Başkanı Tekin, parti yöneticilerine anayasa ve referandum çalışmaları hakkında bilgiler vererek süreci değerlendirdiler. 

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ÇİFTLİK CADDESİ'NDE DOLAŞTILAR
Ardından Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP'li heyet, ülkücü gençler ile hasbıhal etti. Usta ve Tekin'in de aralarında bulunduğu kalabalık heyet daha sonra İstiklal (Çiftlik) Caddesi üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşın yoğun olduğu çay ocakları bölgesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Hafta sonu düzenlenen programa Ülkü Ocakları İl Başkanı Yalçın Altıntaş, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu, MHP Canik İlçe Başkanı Kemal Saral, Ülkü Ocakları İlkadım İlçe Başkanı Canberk Arslan, İl başkan yardımcıları ve ilçe yöneticileri de katılım sağladı.mhp-samsun3.jpg

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