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Mhrs Kullanımını Arttırılması İsteği

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Mhrs Kullanımını Arttırılması İsteği
Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Emrah Erten, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) sağlıkta dönüşümün önemli bir parçası olduğunu...

Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Emrah Erten, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) sağlıkta dönüşümün önemli bir parçası olduğunu söyleyerek, "Bu sistem ile hizmet alma noktasında ve zaman konusunda daha kaliteli hizmet vereceğiz" dedi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile hastalarımız sıra da bekleme çilesinin önüne geçileceğini belirten Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Emrah Erten, gereksiz antibiyotik kullanımını engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından uygulama başlatıldığını söyledi.

"MHRS kullanımı arttırmalıyız"

Uzm. Dr. Erten, "Sağlık bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında hastanedeki yoğunlukların azaltılması, hastalarımızın daha az beklemesi ve kalite hizmete ulaşması için başlattığı bu uygulama polikliniklerimiz de kalabalığı azaltma noktasın da çok önemli bir faydalar vermiştir. Bu anlamda son dönemde yapılan hizmetlerle tanıtımlarla MHRS'deki yoğunluğumuzu arttırmak ve MHRS üzerinden hasta bakış işlemlerini arttırmak için bir takım çabalar içindeyiz. Bu şekilde insanlarımızı poliklinik kapısında hastaneden hizmet alma noktasında vakit kaybetmeme noktasında daha kalite hizmet verme noktasında çabalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Test zorunlu"

Antibiyotik kullanmadan önce testlerin zorunlu hale geldiğine vurgulayan Uzm. Dr. Erten, "Bilindiği gibi son dönemde sağlık bakanlığımızın yaptığı en önemli bilimsel uygulamalardan bir tanesi de antibiyotik kullanımında hızlı tanı testlerinin kullanılması işlemidir. İnsanların en sık hekime başvurduğu alanlardan biri olan boğaz enfeksiyonu ve grip tanılarıyla antibiyotik yazıldığını görmekteyiz. Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı adına hızlı tanı testleriyle sonuca gitmekteyiz. Bütün sağlık bakanlığı kuruluşlarında artık antibiyotik üst solunumu enfeksiyonlarına antibiyotik kullanmadan önce testleri yapmak zorunlu hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Ülke ekonomisine katkı sağlayacak"

Antibiyotik kullanımının önüne geçileceğini söyleyen Uzm. Dr. Erten, "Bize hastane bilgi sistemi üzerinden otomasyona kaydettiğimiz bir modül üzerinden ve Sağlık Bakanlığımızın bize gönderdiği test kitleriyle hastalarımızın gerçekten antibiyotiğe ihtiyacı var mı, yok mu anlamak adına bu testlere başlamış bulunmaktayız. Bu uygulama ile gereksiz antibiyotiğin önüne geçmek ve insanların antibiyotiklerin yan etkilerinden daha az etkilenmesini sağlamak amacımız. İkinci amacımız ülkemizin gereksiz yere yazılan antibiyotik ile kaybettiği kaynakları ülkenin yine ekonomisine kazandırmak. Bu anlamda halkımızdan beklentimiz istediğimiz bu testler için hekimlerimize yardımcı olmaları. Antibiyotik kullanma konusunda hekimlerin tavsiyelerine uymaları. Kendi test yaptırmadan veya çevreden duydukları bilgilerle antibiyotik kullanmamalarını talep etmekteyiz" şeklinde konuştu.

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