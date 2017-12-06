Midder Niğde İl Başkanı Aki Gökkuş:

MİDDER Niğde İl Başkanı Ali Gökkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırılar ve algı operasyonların olduğunu belirterek, Türk milletini ezanına...

MİDDER Niğde İl Başkanı Ali Gökkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırılar ve algı operasyonların olduğunu belirterek, Türk milletini ezanına ve liderine sahip çıkmaya davet etti.

MİDDER İl binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Gökkuş, açıklamasında, "Kimi eline bir kaç sahte belge alıp çıkıyor algı operasyonları yapıp iftiralar atıyor. Kimi şahıs ve şahıslar üzerinden ekonomik krizler çıkartmaya çalışıp insanları kaosa sürüklüyor" dedi.

Gökkuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Son zamanlarda Dünyanın büyük gücü olduklarını zannedenlerin, demokrasiyi ve medeniyeti at gözlüğü takarak yaşayanların ve hain planlar yaparak hedefi sadece Müslüman ülkeler olan şarlatanların Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları saldırıları ve algı operasyonlarını hepimiz çok net bir şekilde görmekteyiz. Tarihten günümüze zaman zaman ülkemizde planlı ayaklanmalar, darbeler, kalkışmalar, krizler ve kaoslarla vatanımızı işgal etmeye çalışmaları ortadadır. Yakın tarihe bakacak olursak; Gezi olayları, 17/25 Aralık Yargı Darbesi, Mit tırları, Hendek olayları, Kobani Eylemleri, 15 Temmuz'da yapılmaya çalışılan hain darbe ve işgal girişimi. Bu oynanan oyunlar yetmez gibi her geçen gün farklı oyunlarla, senaryolarla, iftiralarla, yalanlarla karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sözde tatbikat adı altında NATO'nun Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını hedefe koyması hepimiz tarafından alçaklık olarak değerlendirilmiş atılan geri adımlar asla bizleri tatmin etmemiştir. Özellikle son 1-2 ayda yaşanan olaylar bardağı taşırsa da Yüce Türk Milleti bu tarz oyunlara gelmiyor tam aksine devletine bağlılığını devam ettiriyor. Ne yapsalar boşa çıkıyor. Bu Milleti bölemiyorlar. Milli birliğimizi bozamıyorlar. Bunun en büyük nedeni ise bu milletin tarihinden ders çıkarmayı çok iyi biliyor olmasıdır. Diz çöktürmeye çalıştıkları bu milletin ne tür kahramanlıklar yaptıklarını çok çabuk unutuyorlar.'

Türkiye sanık, şarlatan tanık

Bir ve diri olunmasının tam zamanı olduğunu belirten Gökkuş, "Kimi eline bir kaç sahte belge alıp çıkıyor algı operasyonları yapıp iftiralar atıyor. Kimi şahıs ve şahıslar üzerinden ekonomik krizler çıkartmaya çalışıp insanları kaosa sürüklüyor. Kimi yüzyıllardır barışın hakim olduğu bu topraklara sözde barış getireceğini söyleyip mezhep ve ırk çatışması başlatıp iç savaş çıkartmaya çalışıyor. Kimi ne oldukları belirsiz 3-5 çapulcuya devlet kurdurma gazı vererek terörizmle bölmeye çalışıyor. Amerika da görülen Reza Zarrab davasında Türkiye; soytarıların ithamıyla değerinden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Türkiye'yi sanık, şarlatanı tanık yapan, jürisi alık, iddiaları sarsak olan sözde hukuk sistemi her zaman ayaklarımızın altındadır. Bu gayr-i Müslimlerin planlarının gerçekleşmemesi için yapmamız gereken gayet açık ve net. Bir ve diri olmamız lazım. Tüm Müslüman Ümmetinin akan kanlarının durması için Türkiye'nin dik durması, ayakta kalması lazım. Bu yüzden de Tüm Müslüman coğrafyasının Öncü Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.