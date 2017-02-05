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Mide Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybeden Devrim Türk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Mide Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybeden Devrim Türk, Son Yolculuğuna Uğurlandı
İzmir'de aşırı kilolarından kurtulmak için özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybeden 40 yaşındaki Devrim Türk,...

İzmir'de aşırı kilolarından kurtulmak için özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybeden 40 yaşındaki Devrim Türk, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası olan Devrim Türk, aşırı kilolarından dolayı mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Karabağlar ilçesinde özel bir hastaneye başvuran Türk, kısa bir süre sonra ameliyat oldu. Yapılan ameliyat sonrasında rahatsızlanan Türk, bağırsağındaki oluşan delik teşhisiyle ikinci bir ameliyata daha girdi. Geçirdiği iki operasyonun ardından yaşamını yitiren Devrim Türk'e bugün Kemalpaşa'da cenaze töreni düzenlendi. Devrim Türk'ün cenazesi 8 Eylül Mahallesi'nde yaşadığı evinin önüne getirilerek yakınlarından helallik istendi. Daha sonra Kübra Hatunca Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Devrim Türk'ün cenazesi Ulucak Mezarlığına defnedildi. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan Devrim Türk'ün oğlunun "Babacığım güle güle seni çok seviyorum" diye feryat etmesi görenlerin yüreğini burktu.

Cenaze töreninin sonrasında bir açıklama yapan aile avukatı Zafer Binici, Devrim Türk'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hukuki işlem başlattıklarını belirtti. Avukat Binici, "Yapılan operasyon sonucunda hepimizde doktor ihmali hasıl olduğu için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bizim amacımız ne verilecek olan ceza, ne de maddi manevi tazminat. Çünkü bunların hiçbiri Devrim Türk'ü geri getirmeyecek ancak Türkiye'de yapılan obezite cerrahisi sonucu kaybettiğimiz tek insan Devrim değil. Türkiye'de bu tür ameliyatların ehil ellerde ve layığıyla yapıldığını düşünmüyorum. Maddi çıkarlar için bu operasyonlarda genç yaşta hayatını kaybeden ve ailesi mağdur olan birçok insan var." dedi.

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