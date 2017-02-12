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Mide küçültmede bir ölüm daha

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Mide küçültmede bir ölüm daha
Samsun'da 20 gün önce özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduktan sonra fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altında alınan 29 yaşındaki Hatice Durak Aydın, dün hayatını kaybetti. Aydın'ın yakınları ihmal olduğunu öne sürdü.

Samsun'un  Atakum İlçesi Yeni Mahallede oturan evli ve 1 çocuk annesi, özel bir şirkette çalışan Hatice Durak  Aydın, 20 gün önce özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. İddiaya göre ameliyatın ardından fenalaşan ve kalbi duran  Aydın'a yaklaşık 1.5 saat kalp masajı yapıldıktan sonra tekrar hayata döndürüldü. Ardından da hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tevavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Eşinin ölümünden doktoru sorumlu tutan Veysel  Aydın, "Eşim 20 gün önce hastanede Doç.Dr. Recep Aktimur tarafından mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından doktor, operasyonun başarılı geçtiğini söyledi. Daha sonra servise alındı. Eşim yarım saat sonra kendine geldi ve sırtının ağrıdığını söyledi. Bunun üzerine doktoru çağırdık. Durumu izah ettik ve bize 'dayanmalısınız bu acı 1-2 saate geçer' dedi. Eşim hasta koltuğuna oturup oturamayacağını sorduğunda 'oturabilir' dedi. Eşim koltuğa oturduktan 5 dakika sonra fenalaştı ve kalbi durdu. Yaklaşık 1 saat kalp masajı yapıp kalbi tekrar çalıştırıp yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda tetikleri yapıldı. Bize bilincinin açık olduğunu, duyduğunu ancak solunum cihazına bağlı olduğu için konuşamadığını söyleyip 2-3 gün içinde servise alacaklarını söylediler. Salı günü enfeksiyon nedeniyle durumunun ağırlaştığını söylediler ve eşim bugün vefat etti. Eşimin ihmal sonucu öldü. Ameliyattan çıkan hastayı hemen servise aldılar. Yasal haklarımızı arayacağız" dedi.

DOKTOR SUÇLAMALARI YALANLADI 

İddialarla ilgili olarark Doç. Dr. Recep Aktimur, şunları söyledi: "Hastaya 20 gün önce obezite cerrahisi yaptık. Sorunsuz ve kısa süren bir ameliyat oldu. Ameliyattan 2-3 saat sonra hasta servisteyken kalbi durdu. Normalde 45 dakika sürmesi gereken kalp masajını ısrarla 1.5 saat yaptık ve hastayı hayata döndürdükten sonra yoğun bakıma aldık. Hayati fonksiyonları bir bir yerine geldi. Solunum cihazına bağlı bir şekilde devam ettik. Kapalı yöntemle karın içine girip değerlendirme yaptık. Ameliyat alanında bir sorun görmedik. Ameliyat videosunu hasta yakınlarına da verdik. Ameliyattan sonraki 3'üncü gün ciddi bir akciğer ödemi olduğunu gördük ve yaptığımız değerlendirmede cerrahi bir problem olmadığına kanaat getirdik. Akciğer tedavisi için hastayı dahiliye bölümüne gönderdik. O günden itibaren sürekli takip edildi. Dünden itibaren de durumu kötüleşti. Ameliyatla ilgili bir sorun yok."

Hatice Durak  Aydın'ın cenazesi ailesi tarafından hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere  Ankara'ya götürüldü.

HHALK

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