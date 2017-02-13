Antalya mahreci ve "Midibüs kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi" başlığıyla servis edilen habere dair vesikalık fotoğraf, kaynağından iptal edilmiş ve yayından çekilmiştir. Abonelerimizin dikkatine arz ederiz.
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"Midibüs Kazasında Ölen 2 Kişi Toprağa Verildi" Haberiyle İlgili Düzeltme
Antalya mahreci ve "Midibüs kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi" başlığıyla servis edilen habere dair vesikalık fotoğraf, kaynağından iptal edilmiş...
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