Midibüsünü Ekmek Teknesi Yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan İsmail Düzgün, kendisine ait midibüsü sucuk ekmek tezgahına çevirerek bir hayalini gerçekleştirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan İsmail Düzgün, kendisine ait midibüsü sucuk ekmek tezgahına çevirerek bir hayalini gerçekleştirdi.

Küçük yaşında muavin olarak başladığı mesleğe şoför olarak devam eden İsmail Düzgün kendisine ait midibüsü sucuk ekmek tezgahına çevirdi. Bir sürede tekstil işinde çalışan Düzgün, biriktirdiği para ile midibüsü modifiye hale getirerek içerisine birde sucuk ekmek tezgahı yaptırdı. Kadirli'ye has bir yiyecek olan ekmek arası sucuk işine başlayan İsmail Düzgün, "Aslında hep benim hayalimde midibüsümle böyle bir iş yapmak vardı. Çocukluk hayalim diyebiliriz. Müşterilerimde bu durumdan memnun. Midibüsün içerisinde bu kış günü sobada kurduk. Değişik bir ortamda yemek yemenin farklı olduğunu düşünen insanlar midibüsümüzü ziyaret ediyor. Şoförken kazandığımdan daha fazla kazanıyorum" dedi.