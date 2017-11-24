Midyat’ta 45 Bin 750 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 45 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 45 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Organize Şube Müdürlüğü, kaçak sigara ticaretini önlemeye yönelik yaptığı operasyonda Midyat-İdil karayolunda bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucunda durdurulan kamyonette 45 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonetin şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.