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Midyat’ta Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

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Midyat’ta Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan Şahin Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.D. isimli kadın, 6'ncı kattaki evinin pencerelerini sildiği sırada düştü. Ağır yaralanan ve ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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