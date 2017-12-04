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Midyat’ta Engelliler İçin Etkinlik Düzenlendi

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Midyat’ta Engelliler İçin Etkinlik Düzenlendi
Mardin'in Midyat ilçesi Fahrettin Önen İlköğretim Okulunda engelliler için etkinlik düzenlendi.

Mardin'in Midyat ilçesi Fahrettin Önen İlköğretim Okulunda engelliler için etkinlik düzenlendi.

Midyat ilçesi Fahrettin Önen İlköğretim Okulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Müftü Mehmet Şafii Bilik, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Hüseyin Yücel, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Şehmus Gümüş, Engelliler Derneği Başkanı Şükrü Baran, İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt, engelliler ve aileleri katıldı. Etkinlikte, sinevizyon eşliğinde engelli vatandaşlara bilgiler verildi. Etkinlik, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

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