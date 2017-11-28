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Midyat’ta Kasa Hırsızı Yakalandı

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Midyat’ta Kasa Hırsızı Yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde bir iş yerinden kasa hırsızlığı yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir iş yerinden kasa hırsızlığı yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Mardin Çevre Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinden 25 Kasım'da kasa hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, yapılan çalışma sonucu yakalandı. Suçunu kabul eden şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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