Midyat’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Midyat ilçesi Acırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (51) idaresindeki kamyonet, M.A.A. (45) idaresindeki 21 TF 639 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra, beraberlerinde bulunan R.A. (46) ve K.A. (45) yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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