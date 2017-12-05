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Midyat’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Midyat’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-Mardin karayolunun 8'inci kilometresindeki Şenköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. (48) idaresindeki 33 DKF 69 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü H.G. ile araçta bulunan A.G. (74), M.S.A. (61), M.G. (39) ve A.G. (72) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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