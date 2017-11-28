  • BIST 102.068
  • Altın 164,924
  • Dolar 3,9597
  • Euro 4,7033
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Midyat’ta Uyuşturucu Satan Şahıs Tutuklandı

» »
Midyat’ta Uyuşturucu Satan Şahıs Tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kafede bulunan şahsın eroin sattığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.A. isimli şahsın eroin sattığı, iki şahsın da aldığını belirledi. Şahısları gözaltına alan polis, yaptığı aramada bilgisayar kasası içerisinde gizlenmiş bir miktar eroin de ele geçirdi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şahıslardan 2'si serbest bırakılırken, satıcı E.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İlçede, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum’da Şüpheli Ölüm28 Kasım 2017 Salı 19:23
  • Elazığ’da Fetö’den 1 Tutuklama28 Kasım 2017 Salı 19:18
  • Milas’ta Trafik Kazası: 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 19:13
  • Eski Gol Kralı Zafer Biryol Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı28 Kasım 2017 Salı 19:13
  • Çanakkale’de Halk Otobüsü Alev Alev Yandı28 Kasım 2017 Salı 19:08
  • Eski Gol Kralı Zafer Biryol, Tutuklama Talebiyle Sevk Edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ndeki Sorgusunun Ardından Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı.28 Kasım 2017 Salı 18:43
  • Eskişehir’de Görülen Fetö Davasında Ceza Yağdı28 Kasım 2017 Salı 18:33
  • Artvin’de Vakfın Programını Protestoda 10 Kişi Gözaltına Alındı28 Kasım 2017 Salı 18:33
  • Çalınan Televizyonunu Satılırken Buldu28 Kasım 2017 Salı 18:18
  • Malatya’da 253 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi28 Kasım 2017 Salı 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti