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Mihriban Yuva: “Kadın Sığınma Evi Yeterli Değil”

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Mihriban Yuva: “Kadın Sığınma Evi Yeterli Değil”
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Başkanı Mihriban Yuva, Ordu'da kadına şiddeti önlemek için "Kadın Sığınma Evi'nin yeterli olmadığını söyledi.

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Başkanı Mihriban Yuva, Ordu'da kadına şiddeti önlemek için "Kadın Sığınma Evi'nin yeterli olmadığını söyledi.

Günümüzde kadına yönelik fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetin artarak devam ettiğini, bu yıl, yerel ve ulusal gazetelere yansımış 240 kadın ve kız çocuğuna yönelik cinayet vakası yaşandığını belirten Mihriban Yuva, "Her yıl artan boyutlarla türlü şiddete ve ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Toplumsal eşitsizliğin beslediği şiddet ve buna bağlı kadın cinayetlerinin en temel dayanağını cezasızlık oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet kader değildir ve kadınların maruz bırakıldığı şiddet döngüsü yine kadınların ve kadın örgütlerinin dayanışması ile yok edilecektir" dedi.

Şiddet mağduru kadınların korunması amacıyla kadın örgütlerinin çalışmaları sonucu Ordu'da Kadın Sığınma Evi'ne kavuştuğunu ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Mihriban Yuva, "Ordu'nun Kadın ve Çocuk Sığınma Evi'ne kavuşması, kadına yönelik şiddetin ve kadın sorunlarının çözümü noktasında tek çare değildir. Kadını şiddete mahkum eden faktörlerinde ortadan kalkması gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için her türlü iş birliği ve dayanışmaya hazırız. Bu amaçla bu yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonu ile kadına yönelik şiddeti önlemek için 2018-2021 acil eylem planını hazırlıyoruz. Biz kadınlar, kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele yürütmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki, kadına yönelik şiddetin kaynağı, erkek egemen zihniyet ve onun ördüğü yaşam sistemidir. Toplumlara barışı, gerçek demokrasiyi ve özgürlüğü kadının örgütlü gücü ve dayanışması getirecektir" diye konuştu.

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