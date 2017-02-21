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‘Mikrofon Sende Solo Ses Yarışması’ Finalleri Yapıldı

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‘Mikrofon Sende Solo Ses Yarışması’ Finalleri Yapıldı
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim öğrencileri arası düzenlenen Mikrofon Sende Solo Ses Yarışması'nın finalleri yapıldı.

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim öğrencileri arası düzenlenen Mikrofon Sende Solo Ses Yarışması'nın finalleri yapıldı.

Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ortaokul, lise ve personel kategorilerinde 13 finalist kıyasıya mücadele ederken, ağırlıklı olarak Karadeniz parçalarının söylendiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmayı Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar izledi. Jüri üyeliğini müzik öğretmenleri Oğuzhan Çakır, Oytun Eleman, Özge Özbek ve Ebru Örkmen'in yaptığı yarışmada öğrenciler, tek tek sahneye çıkarak performanslarını sergiledi.

Sunuculuğunu Gençlik Merkezi tiyatro eğitmeni yönetmen Mesut Budak'ın yaptığı programda ilk olarak ortaokul öğrencileri sahneye çıktı. Lise ve kurum personeli kategorilerinde de yarışmacıların performanslarını sergilemesinin ardından koro konser verdi ve İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Sunucu Budak'ın öğrencilerin heyecanlarını bastırmak için yaptığı esprilerle salon kahkahaya boğulurken, öğrenciler profesyonellere adeta taş çıkarttı.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda ortaokul kategorisinde Esmanur Yaşar birinci, Ebrar Ölmek ikinci, Hakan Demirci üçüncü, lise kategorisinde Selin Alkan birinci, Utku Demirel ikinci, Doğukan Aydın üçüncü, personel kategorisinde ise Yaşar Şahin birinci, İlhan Demet ikinci ve Zikri Mevlana üçüncü oldu. Yarışmada katılımcıların tamamına belge, üçüncü olan öğrenci ve personele ney, birinci ve ikinci olan personele de gitar ve bağlama hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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