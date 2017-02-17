MİLAD OLSUN SAMSUNSPOR’UM

Haydi büyük tarafdar,doldur sdadı

Samsunspor’um sende, başlat miladı

Mersin’i yenin bu gün, olsun bir milad

Bir daha gelmez bilin, böyle bir fırsad

Evet öyle bir maça çıkıyoruz ki Samsunspor tarihi için milad olabilecek bir maç, bu maçta kaybedilecek puanların telafisinin olabileceğini düşünmüyorum.

Mersin idmanyurdu’nun son sırada olduğuna bakmamak lazım çünkü son maçlarda bizden daha çok puan aldılar çok dikkatli olmalıyız.

Bu iş düşündüğümüzden zor olabilir çünkü çok takım beklentinin üzerinde puanlar almaya başladı.

Benim tahminim biz Bandırmaspor ve Gaziantep belediyesini altımıza alabiliriz.

Samsunspor adına güzel gelişmeler yaşanmakta,güçlü de bir takım kurduk ama bu maç çok önemli bu maçta trübünlerin olabildiğince doldurulup “BU AŞKIN KAHRAMANI SENSİN” tanıtım gecesindeki coşkuyu mutlaka stada yansıdmalıyız.

Hocanın oyuncu tercihi tabiki önemli ama sahada görev yapan oyuncuların tamamı çok dikkatli olmalı Allah muhafaza, görülebilecek bir kırmızı kart herşeyin sonu olabilir, çok dikkatli olmalıyız.

Taraftarda skor kötü olsa bile son ana kadar desteğini sürdürmeli, moral bozacak birşey yaşamamalıyız.

Hakem kötü bile olsa, olası ceza durumu düşünülerek bir sonraki maçı da unutmamak gerekir.

Evet artık söz futbolcu kardeşlerimizde nasıl bir futbol şehrine geldiğinizin farkındasınızdır artık.

Böyle bir geceyi çok nadir takımlar yapabilir taraftar ve şehir takımına sahip çıkıyor.

Sıra sizde bu işi bitirin.ÇIKIN ASLANLAR GİBİ YENİN MERSİN’İ.

Ondan sonrası Allah’ın izniyle tabiri caizse çorap söküğü gibi gelecektir.

Bu aşkın kahramanı sensin Samsunspor projesinin Türkiye’mizin gündeminde önemli bir etki oluşturduğunu gördük sevindik, şimdi bize düşen bu formaların ivedilikle satılmasını sağlamak

Bunu herkesin kendisine görev kabul etmesi gerekir.

Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.İnşallah güzel günler yakında gelecektir.

HAYDİ MAÇA,HAYDİ STADA,SONUNA KADAR SAMSUNSPOR,HER HALÜKARDA SAMSUNSPOR.