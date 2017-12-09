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Milas Ak Parti’de Sürpriz Gelişme

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Milas Ak Parti’de Sürpriz Gelişme
AK Parti Milas İlçe Teşkilatı Başkanlığında, kongreye saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı.

AK Parti Milas İlçe Teşkilatı Başkanlığında, kongreye saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Kongreye 1 gün kala Fahri Acar da, AK Parti İlçe Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti Milas İlçe Teşkilatı Başkanlığında, kongreye saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. AK Parti Milas İlçe Teşkilatı Başkanlığına, Fahri Acar da adaylığını koyduğunu açıkladı.

Daha önceki dönemde AK Parti Milas Gençlik Kolları Başkanlığı ve İlçe Başkan Yardımcılığı da yapan Acar, son dakika gelişmesiyle AK Parti İlçe Başkan Adayı olduğunu söyledi.

Yarın saat 11.00'de Milas Toplantı ve Düğün Salonu'nda yapılacak olan kongreye tüm Milas halkını davet eden Acar," 7'den 70'e kuruculardan mahalle başkanlarına kadar partimizin herhangi bir kademesinde görev yapmış tüm dava arkadaşlarımız için yarın aday olmaya karar verdim. İlçemizde, partilimiz olmayıp beni bu göreve yakıştıran dostlarıma, abilerime ve kardeşlerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Gelinen noktada parti tabanımızın sesine kulak verip, bu yola çıktım. Allah mahçup etmesin. Milas ve teşkilatını ayağa kaldırmak için bu göreve talibiz. Partili ve partisiz herkesi coşkulu kongremize davet ediyorum." dedi.

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